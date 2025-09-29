Sen ensalza el compromiso colectivo y el liderazgo de las mujeres en el desarrollo de Montañas del Teleno

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha clausurado este domingo el acto de cierre de la Estrategia de Animación del Marco 2014-2022, organizado por el Grupo de Acción Local Amigos del Teleno, en un encuentro en el que se ha reconocido la trayectoria de referentes locales y el trabajo colectivo a favor del desarrollo rural. Durante su discurso, Sen ha incorporado un reconocimiento expreso a los municipios distinguidos por su belleza y por sus paisajes, que «son la mejor carta de presentación de nuestra tierra y un motivo de orgullo para toda la provincia». El delegado del Gobierno felicitó a los galardonados y al Grupo de Acción Local Amigos del Teleno.