Quiñones cree que la presencia del oso en zonas urbanas es buena “porque significa que ya no hay peligro de extinción”

La proliferación de la actividad del oso en zonas urbanas del Valle de Laciana “es una buena noticia que demuestra que estamos pasando de tener una especie en periodo de extinción a que haya numerosos ejemplares”, según ha manifestado esta mañana el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Quiñones ha procedido a la entrega de una nave industrial a la Junta Vecinal de Villadangos, en compensación por los terrenos permutados para la ampliación del polígono. Y al término de acto ha sido preguntado por los periodistas sobre esta cuestión.

“ Que el oso esté llegando a lugares donde antes no lo hacía es consecuencia del incremento de la población. Debemos felicitarnos de que una especie que estaba en peligro de extinción en la zona cantábrica se haya recuperado a través de los programas que hemos realizado en Asturias, Cantabria y Castilla y León”, dijo el consejero.

“Antes había poblaciones dispersas y ahora hay una población continua. Eso conlleva consecuencias y es que el oso se acerca a los árboles frutales de las huertas y a lugares a los que no deberían de acercarse. Las personas del valle saben muy bien cómo es y de la situación y para ayudar hemos constituido las patrullas del oso que están allí y viven allí y que por tanto, permiten la rápida intervención ante cualquier incidencia”.

“Por ello se ha establecido un programa de radio marcaje, hay trampas blandas para identificarlos y se permite tener un control de los ejemplares de mercados que controlan estas patrullas. Hay otros programas como los contenedores especiales y otras medidas”, señaló el consejero.

“ Es una buena noticia que el oso se acerque a las poblaciones porque eso significa que hay muchos ejemplares, pero hay que matizar y vigilar. Para eso la Junta tiene ese programa y rogamos a cualquier persona que vea un ejemplar cerca de la población debe avisar al 112, que sabe qué es lo que tiene que hacer. Agradecemos a la población la paciencia que tiene y pedimos que no actúen por su cuenta, sino que avisen al 112”