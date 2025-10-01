Villablino homenajea su pasado con la nueva escuela de entibadores

La capital lacianiega acogerá el primer curso de entibadores bajo el nombre Manolin, el Tronao, como homenaje al que fuera vecino, minero del municipio y participante de este tipo de concursos mineros. Esta iniciativa parte del ayuntamiento de Villablino, en colaboración con los sindicatos lacianiegos, y ofrecerá clases teóricas y prácticas para aprender la labor minera de entibar, bajo la supervisión de tres mineros de la zona. Un curso de 60 horas de duración a realizar en cuatro meses, con dos sesiones semanales de dos horas. Las clases prácticas se realizaran en el parque de entibadores, donde los veranos se realiza el concurso de entibadores. Está destinada a cualquier persona que tenga curiosidad por aprender esta labor y tras el curso se hará entrega de un diploma acreditativo. El plazo para las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo día 12 de octubre y para más información dirigirse al ayuntamiento. La hija de Manolín, Verónica Alonso ha explicado que es «un orgullo ver como trataban con tanto respeto y cariño a su padre», pero no solo el ayuntamiento sino también la ciudadanía, y quiso recordar a los compañeros de su padre y «especialmente» al también fallecido, Felipe Merillas.