La curiosa torre de este pueblo de León que sorprende a los turistas por tener cinco esquinas

Grajal de Campos es una auténtica joya renacentista y cuenta con un conjunto monumental muy completo, que es lo más destacado para visitar.

una de las características más singulares de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Grajal de Campos, es su singular silueta, que cuenta con cinco esquinas, en vez de cuatro, como sería lo lógico.

No es la iglesia en sí la que tiene cinco esquinas en su totalidad, sino su torre campanario. Esta torre de ladrillo, de estilo mudéjar, es famosa por su planta irregular que le confiere cinco esquinas en lugar de las cuatro habituales en las torres cuadradas o rectangulares.

Se desconoce el motivo exacto de su peculiar diseño; algunas teorías sugieren que fue para adaptarse al terreno, mientras que otras apuntan a razones simbólicas o estéticas. Esta torre tan particular se ha convertido en un emblema del pueblo.

Además de su curiosa torre, la iglesia destaca por su arquitectura gótico-tardía con influencias renacentistas y por albergar la segunda colección de reliquias más importante de la provincia de León después de la de San Isidoro.