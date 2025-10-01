Este es el puente que cada año, los vecinos reconstruyen mano a mano después de que se lo lleve el río Eria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este puente se encuentra en San Esteban de los Nogales y es famoso por esta tradición única, además de convertirse en una de las mayores expresiones de la cultura leonesa conocida como la "hacendera" (trabajo comunal).

Es conocido como el Puente de la Hacendera o Puente de San Jorge.

Se levanta anualmente, poco antes de la fiesta de San Jorge (23 de abril), por los propios vecinos del pueblo, que se unen en una jornada de trabajo comunal (la hacendera), para construir un puente temporal sobre el río Eria.

Se emplean principalmente troncos de alisos (un árbol abundante en la ribera) y otros elementos vegetales como palos, escobas, ramas, y se remata con césped o tierra para hacer el firme transitable. El diseño se basa en estructuras trapezoidales conocidas como "carpontadas" y la técnica se transmite de generación en generación.

Su objetivo es permitir la transición y la procesión de la Romería de la Virgen del Rosario y la reliquia de San Jorge hasta la ermita de San Jorge, que se encuentra al otro lado del río y está incomunicada durante el resto del año.

La singularidad de este puente es que se lo lleva la corriente del río Eria con la llegada del deshielo del monte Teleno en los meses siguientes. Esto obliga a los vecinos a reconstruirlo cada año, manteniendo viva la tradición ancestral.

Esta singular costumbre, junto con el baile tradicional del paloteo y la representación de la leyenda de San Jorge y el dragón, ha hecho que la fiesta de San Jorge de San Esteban de Nogales haya sido declarada de Interés Turístico Provincial.