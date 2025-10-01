Los 17 pueblos de La Pola de Gordón tienen biblioteca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha culminado con éxito un ambicioso proyecto cultural que asegura que cada uno de los diecisiete pueblos del municipio disponga de su propia biblioteca, convirtiendo a la comarca en un referente en la promoción de la lectura y la igualdad de acceso a la cultura.

Durante el último año, el consistorio ha trabajado en la instalación de bibliotecas libres en aquellas localidades que no contaban con servicio bibliotecario. Estas pequeñas casetas de madera con baldas, situadas en plazas y espacios de uso común, han sido dotadas progresivamente de libros, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de llevarse un ejemplar para leerlo y devolverlo después, o de dejar un libro propio para intercambiarlo. Se trata de un modelo de gestión comunitaria y participativa, inspirado en el movimiento internacional Little Free Library, nacido en 2009 en Wisconsin (EE.UU.), que fomenta la idea del «toma un libro, deja un libro» y que se ha extendido por todo el mundo.

Este esfuerzo refuerza una tradición cultural de décadas en La Pola de Gordón. Ya en el siglo XX, el municipio se distinguió por ser uno de los pocos ayuntamientos rurales con tres bibliotecas municipales: la Biblioteca Antonio Gamoneda (1987) en La Pola, la Biblioteca Miguel de Cervantes (1970) en Santa Lucía y la Biblioteca Carlos Martínez Alonso (1971) en Ciñera. Además, en Folledo y Llombera existían colecciones comunitarias, lo que hizo innecesaria la instalación de nuevas casetas en estas cinco localidades.

Gracias a este nuevo proyecto, los doce pueblos restantes —Peredilla, Nocedo, Huergas, Los Barrios, Beberino, Buiza, Cabornera, Paradilla, Geras, Vega, La Vid y Villasimpliz— cuentan ya con su propio espacio de lectura. Esto significa que, por primera vez, los 17 pueblos gordoneses disfrutan de un recurso cultural común, un auténtico logro que fortalece el tejido social y cultural del municipio.

El alcalde de La Pola de Gordón, Antonio García Arias, destacó la importancia de este paso: «Con esta red de bibliotecas conseguimos que ningún vecino, viva donde viva, quede al margen del acceso a los libros. Para un municipio rural y disperso como el nuestro, este es un paso histórico que refuerza nuestra identidad cultural y nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades».

El impacto de esta red de bibliotecas libres trasciende la mera dotación de libros: supone un cambio en la manera de vivir la cultura en los pueblos pequeños, transformando los espacios comunes en lugares de encuentro y de intercambio de saber. Con esta iniciativa, La Pola de Gordón demuestra que el acceso a la lectura no entiende de distancias ni de tamaños poblacionales, reafirmando su compromiso con la dinamización cultural y el fomento de la participación vecinal.