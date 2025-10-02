El PP exige a la Diputación el arreglo urgente en la LE-5523 en Villacedré

Un momento de la visita de los concejales y con el diputado Javier santiago Vélez.dl

El Grupo Municipal Popular de Santovenia de la Valdoncina denuncia el lamentable estado de la carretera provincial LE-5523, en el tramo conocido como avenida Virgen de los Imposibles, a su paso por la localidad de Villacedré.

El tramo afectado, de aproximadamente 480 metros lineales (del número 31 al 113), presenta graves desperfectos en el asfaltado, con múltiples baches y blandones que generan balsas de agua de lluvia, agravando la inseguridad vial tanto para los vehículos como para los peatones.

A esta situación se suma la necesidad de prever la canalización subterránea de los tendidos eléctricos, que actualmente cruzan en aéreo de una acera a otra, lo que supone un riesgo añadido y un claro déficit en infraestructuras básicas.

Los concejales populares han mantenido una reunión sobre el terreno con el diputado provincial Javier Santiago Vélez, quien se ha personado en Villacedré para trasladar la urgencia de la intervención y recuerdan que esta vía es utilizada diariamente por vecinos de varios municipios del sur de León, por lo que su deterioro afecta a un amplio número de ciudadanos.

El portavoz popular, Fernando Rodríguez, insiste que la responsabilidad del mantenimiento y mejora de esta carretera recae en la Diputación de León, titular de la vía, y no en el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina. «No es justo ni razonable que sean los vecinos de nuestro municipio quienes, a través de los recursos municipales, tengan que asumir el coste de una obra que corresponde directamente a la Diputación», subrayan los populares.

El PP de Santovenia de la Valdoncina exige por tanto a la Diputación que actúe de manera inmediata para garantizar la seguridad de los usuarios y dotar a Villacedré de unas infraestructuras dignas y acordes con las necesidades reales de la población.