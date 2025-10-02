PP-UPL culpa al PSOE de la deusa del polígono coyantino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan, René Rodriguez, que califica de demagogia la política de la oposición. Tras la denucia del PSOE en relación al polígono industrial El Tesoro, René Rodríguez califica, desde el equipo de Gobierno, de «cinismo» y «demagogia» la actitud de la oposición cuando «ha dejado un problema al Ayuntamiento tras gestiona mal una subvención de la cual nos reclama la Junta de Castilla y León un millón de euros por no cumplir los plazos cuando estaba en el gobierno». «La Junta de Castilla y León exige al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan casi un millón de euros por una subvención concedida que no fue adecuadamente cumplimentada en plazos y ahora nos reclama». explica Rodríguez. «Actualmente estamos trabajando para solucionar los errores y su mala gestión en el polígono El Tesoro y en competencias de industria», sentencia el edil.