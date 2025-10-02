Programa completo de la XXV Feria Tradicional de Cármenes
Estas son las actividades previstas para la XXV Feria Tradicional de Cármenes organizada por el Ayuntamiento de Crémenes en colaboración con la Diputación de León y Los Arguellos, que se celebrará los días 11 y 12 de octubre.
Sábado día 11
- 19:00 Concurso de música tradicional leonesa (Casino de Cármenes). Actuación del grupo 'Aguzo'.
- 20:30 Degustación de sopas de ajo
Domingo día 12
- 12:00 Misa en honor a la Virgen del Pilar
- 12:30 Inauguración de la XXV Feria Tradicional (Atrio Iglesia de Cármenes). Actuación y pasacalles a cargo de Grupo de Gaitas Zarzagan.
- 12:30 Pregón a cargo de Ángel Fierro del Valle. Exhibición de pendones de la provincia de León. Exposición de ganado bovino y equino.
- 13:00 Visita a la feria y recorrido por los stands. Talleres de artesanía. Paseos a caballo (zona recinto ferial).
- 14:00 Degustación de caldereta de cordero (polideportivo).
- 17:00 Espectáculo ecuestre 'Flamenqus', grupo embrujo (zona recinto ferial).
- 20:00 Clausura de la feria.