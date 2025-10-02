Programa completo de la XXV Feria Tradicional de Cármenes

La feria es una de las grandes citas de la comarca.jesús f. salvadores

Estas son las actividades previstas para la XXV Feria Tradicional de Cármenes organizada por el Ayuntamiento de Crémenes en colaboración con la Diputación de León y Los Arguellos, que se celebrará los días 11 y 12 de octubre.

Sábado día 11

19:00 Concurso de música tradicional leonesa (Casino de Cármenes). Actuación del grupo 'Aguzo'.

20:30 Degustación de sopas de ajo

Domingo día 12