La Guardia Civil detiene a un hombre por dos robos en casas y en el interior de un vehículo en Fontanil de los Oteros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de dos robos en el interior de segundas viviendas y otro de hurto en interior de vehículo cometidos todos ellos en la localidad de Fontanil de los Oteros (León).

A raíz de las denuncias presentadas por los perjudicados en el Puesto de la Guardia Civil de Valencia de Don Juan (León), y de las investigaciones y gestiones llevadas a cabo por el citado Puesto, dieron como resultado la detención de esta persona, en la localidad de Cervera de Pisuerga (Palencia), en coordinación con el Puesto de la Guardia Civil de dicha localidad palentina, como supuesto autor de varios delitos contra el patrimonio (dos robos en vivienda y un hurto en interior de vehículo), recuperándose como consecuencia de las mismas a su vez, herramientas y objetos varios.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Autoridad Judicial competente, entregando a sus propietarios, los efectos recuperados.

Esta actuación se enmarca en el “Plan policial contra el robo en viviendas" que mantiene activo la Comandancia de la Guardia Civil de León para evitar y perseguir este tipo de delitos.