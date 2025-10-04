La Feria de Picos de Valdeón, en fotos

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El valle de Valdeón celebró ayer la XXI edición de la feria de Picos que se inició con una exhibición de talla con motosierra a cargo del campeón de España, José Llorente quien realizó varios trabajos a lo largo de todo el día. Además se presentó el rincón de la memoria organizado por las mujeres de la asociación «El Acebo» que representaron utensilios tradicionales. Varias mujeres vestidas con trajes de la época mostraban diferentes trabajos como el de la lana para cardarla y hacer hilo así como la elaboración de cestos con mimbres.