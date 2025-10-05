El museo de Sabero dedica octubre a la micología con talleres, charlas y cocina

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León ha preparado para octubre una completa agenda cultural en la que el mundo de la micología será el eje central. Seis actividades distintas, entre talleres, conferencias, salidas al campo y cocina en directo, acercarán a los visitantes a la riqueza de los hongos y setas.

Entre ellas destaca la proyección del audiovisual Refosetas, proyecto que busca reforestar la Sierra de la Culebra tras el incendio de 2022 utilizando micelios supervivientes. También habrá talleres para niños y charlas sobre las setas comestibles de la Montaña Leonesa, a cargo del micólogo José María Escapa, junto a una salida al entorno del museo para identificar especies. La propuesta se completa con la participación de los chefs Jesús Prieto Serrano y Jesús Prieto Marquiegui, del restaurante Serrano de Astorga, pioneros en la cocina micológica.

El libro del mes será Hongos, del biólogo Eduardo Bazo, que explora el papel esencial de estos organismos en la naturaleza y la cultura.

La programación se amplía con exposiciones como Memoria gráfica de la minería en Castilla y León, de Jesús Juárez y Mauricio Peña; MinerIA, con obras creadas mediante inteligencia artificial; y Fósiles de Castilla y León, de Juan Antonio Álvarez.

Además, el sábado 18 se celebrará el Hay Festival con los escritores Rubén Abella y Amalia Iglesias en conversación con Carlos Aganzo. El mes se completa con el programa radiofónico Ser Minero, que se emitirá cada lunes, y con los tradicionales Encuentros con Mineros, previstos para el martes 28.

