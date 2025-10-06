León recibe 1,3 M€ para incorporar y modernizar a 34 jóvenes agricultores

La Consejería de Agricultura de Castilla y León ha abonado esta semana más de 7 millones a 185 agricultores y ganaderos de la Comunidad en concepto de ayudas a la incorporación de jóvenes y planes de mejora. De ellos, 34 profesionales desarrollan su actividad enla provincia de León, por lo que han percibido un total de 1,3 millones de estas ayudas.Estos datos confirman a la provicia leonesa como la más beneficiadas de estas ayudas, ya que es la que más agricultores se han visto beneficiados. Le sigue Zamora, con 32 beneficiarios, Valladlid con 28 y Burgos con 27. Con estas líneas de subvención se impulsa el relevo generacional en el ámbito agrario, la creación de empleo y el desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad, así como la mejora de las instalaciones para hacerlas más eficientes, competitivas y rentables, ha detallado la Consejería este domingo en un comunicado. Incorporación de jóvenes En concreto, algo más de tresmillones corresponden al anticipo recibido por 78 jóvenes beneficiarios de la convocatoria de incorporación resuelta a finales de 2024. Además, durante septiembre, la Junta de Castilla y León ingresó otros 2 millones a 81 jóvenes correspondientes al pago final de anteriores convocatorias. Asimismo, la Consejería ha aportado cerca de 2 millones para 26 beneficiarios de las ayudas para modernizar las explotaciones. Más de 600.000 euros se han destinado a apoyar inversiones en regadíos, casi un millón a la digitalización y 374.000 a la eficiencia energética. El 55% de estas ayudas se han destinado a explotaciones agrícolas, el 38% a ganaderas (19% bovino de carne, 11% ovino-caprino y 3% bovino de leche) y el 7% restante ha ido destinado a mixtas de cultivos y ganado. Entre 1,4 millones para Zamora y 218.000 euros para Palencia Por provincias, en Ávila se han repartido más de 635.000 euros entre 17 beneficiarios del total de programas; en Burgos, 1,11 millones para 27; en León 1,3 millones para 34 beneficiarios; con 218.000 euros en Palencia para seis; 591.000 euros en Salamanca para 22; y 346.000 en Segovia para 12. En Soria las ayudas han sido de más de 302.000 euros para siete beneficiarios; en Valladolid más de un millón para 28; y en Zamora, 1,43 millones para 32 beneficiarios.Las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores y para la modernización de explotaciones en Castilla y León durante 2025 se gestionan a través de la Solicitud Única de la PAC, con un plazo de solicitud para la solicitud única de 2025 que ya finalizó entre febrero y mayo de 2025. La inversión total para estas ayudas en 2025 es de 100 millones de euros y, actualmente, se está procediendo a abonar fondos a beneficiarios.