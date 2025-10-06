Alto nivel en el campeonato de mastín de Villablino

La capital lacianiega acogió este domingo el campeonato de mastín 2025, organizado por la Sociedad Canina de León (Socale), con un total de 60 participantes y cuyo juez fue Juan Naveda.

Según explicó el secretario de Socale, Félix García, es un concurso de «alto nivel», tanto en la calidad como en la cantidad de los ejemplares, que especialmente queda reflejado en la sección de hembras adultas.

Respecto a los premios, en esta edición el criador Baltasar Álvarez de la pedanía lacianiega de Caboalles de Abajo triunfó con sus animales, en más de una sección y consiguiendo que sus animales fueron catalogados como los mejores, así fue en el caso a la mejor hembra adulta «Orca de Reciecho», consiguiendo también el premio al mejor ejemplar del concurso, también en la mejor pareja «Moro y Nera de Reciecho» y al grupo de mejor grupo de cría. Mientras que el mejor cachorro fue para «Bárbaro de los Piscardos» del propietario Victor Álvarez de Caboalles de Abajo y el mejor macho adulto correspondió a «Naranjo del Picu Moro» cuyo propietario es César Álvarez de la localidad leonesa de Llanos de Alba.

Una vez más, en este tipo de concursos se demuestra que Laciana es cuna mastinera, y que posee grandes ejemplares, demostrando una vez más, la dualidad del animal, a la que siempre apelan los criadores de mastines. Y es que por un lado, el mastin puede realizar labor de pastoreo y por otra parte son ejemplares que pueden participar en este tipo de concursos.

Según explicaron desde el ayuntamiento de Villablino se trata de un evento donde se puede admirar la nobleza y la tradición de una de las razas «más emblemáticas de nuestra tierra: el Mastín Español». De este modo, «celebramos nuestra cultura ganadera y el papel protector del mastín, con de un gran ambiente familiar y amantes de los perros».

Entre las características de esta animal se encuentra la fortaleza, nobleza y de gran majestuosidad.