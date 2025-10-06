El servicio de oficina financiera móvil se mantiene un año más para 147 pueblos de León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno la segunda prórroga del servicio de oficina financiera móvil, que llega a 147 pueblos y que se prestará durante un año más, desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de ese mismo año, y que mantendrá las mismas condiciones pactadas en el contrato inicial, adjudicado a CaixaBank.

La Diputación ha informado, a través de un comunicado, que para esta operación se ha autorizado disponer de gasto por importe de 312.167 euros.

El servicio llega actualmente a 171 localidades de la provincia y permite garantizar el acceso a servicios financieros a más de 34.000 personas.

Para ello, CaixaBank opera con un total de tres 'ofimóvil' o 'bancobús' con los que se realizan las rutas asignadas.

La primera prórroga del contrato se puso en marcha en enero de 2024, cuando la Diputación de León y CaixaBank ampliaron a 108 poblaciones de la provincia el servicio de oficina financiera móvil, atendiendo en ese momento a 147 localidades en las que residen más de 25.000 personas.

El servicio de 'bancobús', permite a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en municipios que no disponen de oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

Cabe destacar que un 70% de los usuarios tiene más de 70 años, lo que pone supone un servicio vital para el medio rural y el colectivo sénior.

Este servicio se ha puesto en marcha a través del Centro de Innovación Territorial León Sostenible, conveniado entre la Diputación de León, a través del área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde la Diputación de León se está trabajando ya en un nuevo contrato para que una vez concluida esta segunda prórroga no haya un parón y se dé continuidad a la prestación de este servicio.