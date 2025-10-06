El servicio de oficina financiera móvil se mantiene un año más para 147 pueblos de León
La Diputación de León ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno la segunda prórroga del servicio de oficina financiera móvil, que llega a 147 pueblos y que se prestará durante un año más, desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de ese mismo año, y que mantendrá las mismas condiciones pactadas en el contrato inicial, adjudicado a CaixaBank.
La Diputación ha informado, a través de un comunicado, que para esta operación se ha autorizado disponer de gasto por importe de 312.167 euros.
El servicio llega actualmente a 171 localidades de la provincia y permite garantizar el acceso a servicios financieros a más de 34.000 personas.
Para ello, CaixaBank opera con un total de tres 'ofimóvil' o 'bancobús' con los que se realizan las rutas asignadas.
La primera prórroga del contrato se puso en marcha en enero de 2024, cuando la Diputación de León y CaixaBank ampliaron a 108 poblaciones de la provincia el servicio de oficina financiera móvil, atendiendo en ese momento a 147 localidades en las que residen más de 25.000 personas.
El servicio de 'bancobús', permite a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en municipios que no disponen de oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.
Cabe destacar que un 70% de los usuarios tiene más de 70 años, lo que pone supone un servicio vital para el medio rural y el colectivo sénior.
Este servicio se ha puesto en marcha a través del Centro de Innovación Territorial León Sostenible, conveniado entre la Diputación de León, a través del área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Desde la Diputación de León se está trabajando ya en un nuevo contrato para que una vez concluida esta segunda prórroga no haya un parón y se dé continuidad a la prestación de este servicio.