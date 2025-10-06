Papá Noel estará hospedado en un pueblo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una carta de lo más especial ha sorprendido a todos en Almanza en estos primeros días del mes de octubre. El Ayuntamiento ha recibido una misiva de Papá Noel en la que el conocido personaje navideño reclama la cesión temporal del Torreón medieval para instalar un punto de recepción de niños y niñas esta Navidad.

El objetivo de Santa Claus es el de contar con un espacio para conocer de primera mano las peticiones de todos los niños y niñas de León y otros territorios cercanos de cara a las próximas fechas navideñas. “Como cada año, en estas fechas mi labor de preparación y reparto de regalos requiere un lugar especial desde el que organizarme, almacenar los paquetes y recibir con alegría a los niños y niñas… Este año me encantaría que ese hogar temporal fuera el Torreón de Almanza, un espacio lleno de historia y magia que encaja a la perfección con el espíritu navideño”, expone Papá Noel en su carta.

Desde el Ayuntamiento de Almanza se ha recibido con mucha satisfacción el ofrecimiento de Papá Noel y, como este ha solicitado en su misiva, se cederán las instalaciones entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre. Un nuevo aliciente para visitar un pueblo que se ha convertido en una de las indiscutibles capitales navideñas de la provincia de León y de todo el noroeste de España.

Carta de Papá Noel

Almanza fue reconocido hace algunos años como Pueblo Europeo de la Navidad, siendo la única localidad leonesa que cuenta con este reconocimiento y una de las pocas de toda España. Debido a la proximidad de las celebraciones, el Ayuntamiento y grupos de vecinos ya están inmersos en los preparativos de una campaña navideña que, como en anteriores ocasiones, estará cargada de sorpresas.