Dimite la concejal de Cultura de Sabero, Rebeca Ajenjo

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

La concejala de Cultura y Deportes del equipo de gobierno UPL-PSOE de Sabero, Rebeca Ajenjo, ha presentado este lunes su dimisión en las oficinas municipales. Hasta el momento no ha trascendido el motivo, aunque todo apunta a la falta de colaboración y apoyo a su gestión. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la titular de la Concejalía y no ha sido posible. Candidata en las últimas elecciones por UPL, en tercer lugar, se presentó a las elecciones con mucha ilusión y proyectos que, en su mayoría, ha podido sacar adelante, pero que ha sido con muchísimo esfuerzo personal y poca ayuda desde el equipo de gobierno. Ha tenido muchas y buenas iniciativas, ha dinamizado la Casa de la Cultura, a la que le ha dado vida con varias actividades como conferencias, cursos, talleres, conciertos y otros de entretenimiento, dedicando todo el tiempo que fuese necesario para poder ejecutar su programa socio-cultural.

Dentro de ese programa se encuentran las clases de canto, pandereta y percusión tradicional, bailes latinos manualidades, yoga, zumba, pintura, pilates, gimnasia mantenimiento, creación del club de lectura, clases de guitarra, gerontogimnasia, talleres de memoria, conciertos de música, talleres de herramientas digitales, cursos de autoempleo y orientación laboral, exposiciones y mucha dedicación a las fiestas patronales, piscinas y aula de adultos.