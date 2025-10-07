Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de Paredes, reconocida por EsMontañas por su labor en el mundo rural

La alcaldesa de Murias de Paredes, Carmen Mallo, en una imagen de archivo.DL

La Asociación Española de Municipios de Montaña (EsMontañas) ha rendido homenaje a Mari Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de Paredes, por su compromiso con la administración local y su trayectoria en defensa del mundo rural. El reconocimiento tuvo lugar durante la asamblea general de la entidad, celebrada en La Iruela (Jaén), coincidiendo con el IX Congreso de EsMontañas, en el que se abordaron los principales retos de los municipios de montaña.

Entre los puntos del orden del día figuraban los informes de presidencia y gestión, presentados por la secretaria de la asociación, Maria Vergés, quien detalló los proyectos y actividades desarrollados durante el último año.

Por su parte, el tesorero, José Blanco, informó sobre la situación contable y el número de asociados, y presentó el presupuesto de 2026, que fue aprobado por unanimidad.

El turno de ruegos y preguntas permitió a los alcaldes compartir propuestas de mejora en políticas rurales.

El alcalde de Aras de los Olmos, Rafa Giménez, planteó la necesidad de adaptar los programas educativos para fomentar que los jóvenes permanezcan en los pueblos, facilitar el acceso de los Ayuntamientos a préstamos hipotecarios en condiciones ventajosas y avanzar en el pago por servicios ambientales.

Por su parte, el alcalde de Puebla de Sanabria, José Blanco, alertó sobre la falta de legislación en materia de viviendas turísticas en algunos municipios de montaña.

Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, intervino para hablar sobre el papel de los Grupos de Acción Local, mientras que Inma Sáez, alcaldesa de Nieva de Cameros, propuso que los gobiernos autonómicos asuman la ejecución subsidiaria de las ruinas en los pueblos.

Finalmente, el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, dio lectura a las propuestas del Grupo de Desarrollo Socioeconómico de la asociación, que servirán de base para próximos trabajos de EsMontañas.

Como cierre de la asamblea, se hizo entrega a Mari Carmen Mallo de una placa conmemorativa “porque representa a una parte del territorio rural que ha sufrido incendios este verano, por su lucha permanente por la administración local y por su labor dentro de esta asociación, de la cual es una de las fundadoras”.

Así lo destacó el presidente de EsMontañas, Miguel Gracia, ante los alcaldes y representantes de municipios de montaña de toda España.