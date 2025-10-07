El veterinario leonés Badiola pide más inversión en sanidad preventiva y más atención a la España vaciada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los veterinarios de la provincia de León se reunieron este fin de semana con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, patrón de los veterinarios y de los animales, un encuentro en el que se dieron cita cientos de profesionales que desempeñan su labor en los más diversos ámbitos: clínicas de pequeños animales, explotaciones, centros de investigación, salud pública, universidad…

El acto de confraternización contó con la presencia del veterinario leonés Juan José Badiola, que recibió el título de presidente de honor del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León de manos del presidente de la institución colegial, Luciano Díez Díez.

Badiola hizo hincapié en dos asuntos: la sanidad preventiva y los incendios.

Con respecto al primer asunto, el veterinario leonés apuntó que “el abandono del ámbito rural es la clave principal de los incendios” y reprochó que hayamos “convertido España en una serie de núcleos de población desplazada a la costa con algún islote en el interior y el resto, un desierto humano. Y eso significa abandono de los caminos, de los bosques y de los animales. Han desaparecido las cabras, las ovejas y las vacas, que eran las que controlaban los pastos para evitar que la naturaleza se desborde y salte la chispa de los incendios, que surgen de lo que está en el suelo”. Por este motivo, Badiola pidió a las administraciones “una reflexión seria de la España vaciada de la que tanto se habla y que es una triste realidad. Aquí en León lo sabemos. Yo soy de un Ayuntamiento que tiene 12 pueblos y que en total tiene 200 habitantes ahora. Alemania, Italia, Francia, los países escandinavos... en todos se cuida el medio rural. ¿Por qué aquí no lo hacemos si es la base de la vida?”, se cuestionó.

Con respecto a la situación actual de la Sanidad, Badiola reprochó que “se nos olvida ese dicho de que más vale prevenir que curar. Estamos muy influenciados por esa segunda fase de la salud, que es curar, pero creo que todos tenemos claro que lo mejor es prevenir. Todo el gasto que se haga en prevenir no es un gasto, es una inversión en salud. Lo que diferencia a un país desarrollado es su nivel de salud pública”. A este respecto, Badiola reconoció que el escollo principal en este caso es la falta de “resultados inmediatos”. “Las autoridades están condicionadas por los periodos electorales, pero los resultados en salud no se ven en cuatro años. A veces pasan décadas”.

Por su parte, el presidente del Colegio, Luciano Díez Díez, celebró su última festividad de San Francisco como presidente de la Corporación provincial, tras doce años al frente. A partir de ahora se abre un proceso electoral que desembocará en un nuevo equipo de Gobierno en las próximas semanas. Visiblemente emocionado, Díez hizo un repaso de su andadura y recordó las grandes apuestas del sector, entre ellas, “que se reconozca la labor de los profesionales en materia de Salud Pública, que se conceda más peso a la Sanidad preventiva, que las administraciones adquieran un enfoque ‘one health’ y que la milenaria profesión veterinaria sea conocida en todas sus facetas: el cuidado de pequeños y grandes animales, la labor inspectora, docente e investigadora”.

Díez reprochó que prevención y salud pública son “la hermana pobre de la Sanidad”. A este respecto, recordó a las autoridades que prevenir “es mucho más barato que curar”. Sobre los incendios que asolaron la provincia este verano, el presidente del Colegio ha señalado que “son consecuencia de la despoblación y el abandono del medio rural. No se limpia ni desbroza ni tampoco hay animales. En este ámbito también es necesario prevenir. Hay que apoyar al medio rural e invertir en que estén limpios los montes”.

En el transcurso de los actos oficiales con motivo de San Francisco de Asís también se entregaron las tradicionales insignias de oro y plata a los profesionales recién jubilados y a los nuevos colegiados. Posteriormente, se celebró una comida de confraternización en la que participaron cientos de profesionales de la Veterinaria de la provincia.