Un incendio en un taller y dos viviendas alarma a los vecinos de Saludes de Castroponce
No hay personas heridas
Los servicios de emergencia trabajan para sofocar un incendio que se ha originado este martes en un antiguo taller de muebles que se ha extendido a dos viviendas próximas en la localidad leonesa de Saludes de Castroponce, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.
Se trata de un incendio que se ha originado en torno a las 17.43 horas en el patio de un taller y posteriormente se ha extendido a una casa que estaba próxima.
Más tarde, la Guardia Civil ha indicado que eran dos las viviendas afectadas y un antiguo taller de muebles, si bien no hay personas heridas.
La sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de León, a los Bomberos de la Diputación de León y también a Medio Ambiente a petición de los bomberos.