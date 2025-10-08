Los veterinarios reclaman invertir en prevención y atajar el abandono rural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los veterinarios de la provincia de León han reclamado más inversión en sanidad preventiva para reducir gasto sanitario y han solicitado a las administraciones una reflexión «seria» sobre la ‘España vaciada’ para atajar el «abandono» del medio rural, que es «la clave de los incendios».

Los representantes del gremio se han reunido este fin de semana con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, patrón de los veterinarios y de los animales, un encuentro en el que se dieron cita cientos de profesionales que desempeñan su labor en diversos ámbitos. El acto contó con la presencia del veterinario leonés Juan José Badiola, que recibió el título de presidente de honor del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León de manos del presidente de la institución colegial, Luciano Díez Díez.

Badiola apuntó que el «abandono» del ámbito rural es «la clave» de los incendios y reprochó que se haya convertido a España en «una serie de núcleos de población desplazada a la costa con algún islote en el interior», mientras que el resto es un «desierto humano», según ha informado a Europa Press en un comunicado el Colegio Oficial de Veterinarios de León.

En este sentido, precisó que esta cuestión se traduce en el «abandono» de los caminos, de los bosques y de los animales. «Han desaparecido las cabras, las ovejas y las vacas, que eran las que controlaban los pastos para evitar que la naturaleza se desborde y salte la chispa de los incendios, que surgen de lo que está en el suelo», agregó.

Respecto a la situación actual de la Sanidad, Badiola afirmó que «más vale prevenir que curar». En su opinión, la población está muy influenciada por la segunda fase de la salud, que es curar, mientras que «lo mejor es prevenir».