Astorga cierra el punto limpio de la ciudad por carecer de autorización

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga cierra el actual punto limpio de la ciudad por no contar con las autorizaciones necesarias. Así lo ha anunciado el ayuntamiento maragato en un escrito en el que asegura que «ha sido una instalación que desde su nacimiento ha contado con una gran contestación social, todos recordamos las manifestaciones de vecinos que trasladaron sus quejas por el empeño del entonces alcalde de forzar la instalación de este punto de recogida dentro de una zona urbana», explican desde el consistorio.

Sin embargo, la instalación, que cuenta con la licencia de apertura otorgada por el ayuntamiento, «no tiene la preceptiva autorización de gestión de residuos, ni de gestor de instalaciones requeridas por la Junta de Castilla y León», aclara el ayuntamiento, que añade que las autorizaciones «han sido solicitadas desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente, mediante escritos de 2016, requerimiento basado en el incumplimiento de la Ley 22/2011 de residuos y reiterado en abril de 2023, ya por incumplimiento de la actual Ley 7/2022 de residuos, autorizaciones que en la actualidad ya no es posible obtener ya que los requerimientos que se precisan tanto ambientales, como legales, son imposibles de cumplir». Desde el consistirio aseguran desconocer el motivo por el que las anteriores corporaciones no dieron contestación a estos requerimientos, contando con que la legislación data de 2011, problema que ha llevado a la obsolescencia actual del punto limpio, con unas carencias e incumplimientos que obligan a su cierre".