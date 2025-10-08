La Diputación implantará en 24 municipios la inteligencia artificial

Un moento de la firma del convenio para el desarrollo de la IA en las administraciones.ramiro

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, firmó este miércoles un convenio de colaboración de un año de duración con un total de 24 ayuntamientos de la provincia para comenzar a implantar la Inteligencia Artificial (IA) en los municipios del área rural.

El pasado mes de abril, la entidad provincial aprobó la ‘Estrategia de Inteligencia Artificial para la Diputación de León y Entidades Locales de la provincia 2024-2030’ que en su plan de implantación contempla un proyecto piloto para la utilización de herramientas de IA en la gestión municipal, cuyo objetivo es el de mejorar la eficiencia administrativa.

La Estrategia cuenta con una dotación de 400.000 euros en los presupuestos de este ejercicio y están previstos otros 400.000 euros para el de 2026.

Con este proyecto piloto se pretende familiarizar al personal de las entidades locales con el manejo de las herramientas de IA generativa, con un software que garantice el cumplimento del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de Inteligencia Artificial. Así, a través de este convenio, se regula la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos para esta implantación destinada a mejorar la gestión municipal. Además, la institución provincial pone a disposición de las entidades locales una licencia de ChatGPT que solo se podrá utilizar para la gestión de las distintas áreas municipales.

Por otro lado, la Diputación formará a los empleados municipales sobre su uso y también en materia de protección de datos, supervisará el cumplimiento de las normas en el uso del programa, y evaluará el impacto de su utilización en la eficiencia administrativa y la atención al ciudadano, para lo que llevará a cabo un seguimiento periódico.

Uso responsable

Por su parte, los ayuntamientos deberán garantizar un uso responsable de ChatGPT, designarán aun responsable de gestión de licencias, encargado de supervisar el uso de la herramienta, asistir a las sesiones de formación y adoptar medidas de seguridad y transparencia informando a la ciudadanía sobre la utilización de la IA, entre otras. Sobre la protección de datos y la seguridad jurídica, existe el compromiso mutuo de las administraciones en garantizar el uso del ChatGPT en la gestión municipal respetando el Reglamento General de Protección de datos y el Reglamento de la IA.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, indicó que esta estrategia pretende «fomentar la eficiencia administrativa, la participación ciudadana y la cohesión territorial en los municipios".