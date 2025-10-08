Las Cortes piden extender ayudas a la resina a excluidos por falta de fondos

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Socialista ha sumado los votos de todos los grupos de la oposición salvo Vox, que se ha abstenido, y el rechazo del PP y los no adscritos para instar a la Junta de Castilla y León a que consigne fondos suficientes para garantizar las ayudas a los resineros que se quedaron fuera por falta de presupuesto.

Se trata de una iniciativa derivada de un empate en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes que se ha dirimido en el pleno de este miércoles de la Cámara autonómica, defendida por el procurador socialista José Luis Vázquez, quien ha lamentado que el sector de la resina sea “otra identidad damnificada” por la Junta.

Vázquez, además, ha afeado que el ejecutivo castellanoleonés que gobierna el Partido Popular pusiera en marcha una ayuda, financiada con Fondos Next Generation y no con fondos propios, que «dejó fuera al 75 por ciento de los solicitantes».

El procurador del PP Emilio Javier Berzosa ha asegurado que este asunto se trata de un tema «estrictamente técnico y legal» al tener que cumplir con la Ley de Subvenciones y la apuesta de la Junta por el sector resinero, como demuestra el Plan Resinero autonómico. María Luis Calvo (Vox) ha justificado la abstención de su grupo porque «la Junta que gobierna el PP aprueba ayudas que no se pagan por falta de fondos», al tiempo que ha afeado que el PSOE se presente como defensor del sector resinero cuando el Gobierno y en Bruselas mantienen políticas que atentan contra sus intereses.

Por su parte, Antonio Palomar (Soria Ya) ha trasladado su voto a favor de la propuesta al tratarse de un “sector estratégico” para su provincia y ha pedido que se tramiten y se aprueben los 19 expedientes que no se han gestionado por falta de fondos, mientras que Pablo Fernández (Unidas Podemos) ha lamentado que para “un sector estratégico no hay un dinero”, pero sí para la televisión autonómica.