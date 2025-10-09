Villaquejida albergará una residencia para la atención a personas mayores

Arriba, vista de la entrada a Villaquejida. Sobre estas líneas, recreaciones de los que será la residencia para mayores del municipio.dl

Villaquejida contará con una residencia para personas mayores. Un proyecto que llevaba mucho tiempo tratando de conseguir el Ayuntamiento y que ahora está cercano a comenzar para dotar al municipio de un nuevo servicio cada vez más demandado: la atención a las personas mayores. «Llevamos mucho tiempo detrás de ello y en todo este tiempo hemos dado ya muchos pasos para convertirlo en realidad», explica David González, alcalde de Villaquejida.

Las obras están pendientes de comenzar, a la espera de recibir visto bueno del Plan de Inversiones, Obras y Servicios (Pios) de la Diputación.

El presupuesto total de esta nueva residencia en Villaquejida alcanza los 2.340.341,46 euros, de los que 310.000 se destinarán a la primera fase de las obras.

El Ayuntamiento de Villaquejida ya aprobó el proyecto en comisión y ahora queda que la institución provincial dé luz verde al comienzo de las obras, que está previsto para dentro de algunas semanas.

Para convertirlo en realidad, el consitorio llevó a cabo las gestiones necesarias que convertían un suelo urbano en uno de equipamiento público hace alrededor de un año.

Dos unidades de convivencia

La residencia se asentará en una parcela de 9.000 metros de superficie y los primeros pasos de las obras serán para dar forma a dos unidades de convivencia que acogerán a 16 usuarios cada una. En total, 32 serán las plazas que ofrezca este nuevo centro de Villaquejida una vez que esté en marcha, si bien no hay una fecha concreta para la finalización de los trabajos ahora mismo, un punto que se resolverá a medida que avancen los distintos trámites administrativos y las obras de construcción. Además, explican desde el ayuntamiento, estará completamente adaptado a la nueva normativa para este tipo de centros.

El Plan de Inversiones, Obras y Servicios (PIOS) de la Diputación de León (con el que se llevarán a cabo las obras) viene a complementar el Plan de Cooperación Municipal, que es de carácter bianual. Presentado el pasado mes de abril, está dotado de un presupuesto de 60 millones de euros y beneficiará a los 208 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Según explicó el propio presidente, con su puesta en marcha se cumple un doble objetivo: «dar utilidad a todos los recursos con los que cuenta la Diputación e invertirlos, y cumplir con el compromiso alcanzado con el PP de impulsar un plan adicional a cambio de su apoyo en la aprobación de los presupuestos».