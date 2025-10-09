Astorga inicia los trabajos de poda del arbolado urbano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha comenzado esta semana la campaña anual de poda del arbolado urbano, una actuación planificada que se desarrollará durante las próximas semanas en diferentes zonas de la ciudad, según ha explicado el consistorio. Los trabajos son realizados por la empresa especializada Pinaster, bajo la supervisión del servicio municipal de jardinería, «con el objetivo de mantener en buen estado los árboles y garantizar la seguridad y bienestar de los vecinos».

La campaña se centrará inicialmente en las avenidas y parques con mayor densidad de arbolado, para posteriormente extenderse a los barrios y espacios verdes del conjunto del municipio. Los técnicos municipales han elaborado un calendario de actuaciones que prioriza los ejemplares que presentan ramas secas, exceso de crecimiento o riesgo potencial para el tránsito peatonal y vehicular. Desde el Ayuntamiento han recordado que la poda es una tarea esencial para la salud del arbolado, ya que favorece su crecimiento, mejora la floración y evita la propagación de plagas. Además, contribuye a mantener limpias y seguras las calles. El concejal de Medio Ambiente ha destacado que «estas labores forman parte del compromiso del Ayuntamiento con el cuidado del entorno urbano y la conservación del patrimonio natural. Una gestión responsable del arbolado es clave para que Astorga siga siendo una ciudad verde, segura y agradable». Durante los trabajos, el ayuntamiento pide a los vecinos precaución y colaboración.