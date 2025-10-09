El mágico rincón de León que ha sido reconocido como Patrimonio Geológico Mundial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Manto del Esla es una joya geológica de la provincia de León, específicamente del área de Valdoré (Crémenes). Recientemente, ha gozado de un reconocimiento internacional de gran importancia.

El Manto Tectónico de la Unidad del Esla ha sido incluido en la prestigiosa lista de Sitios del Patrimonio Geológico Mundial World Heritage Geological Sites) por la International Union of Geological Sciences (IUGS). Este reconocimiento lo sitúa entre los 100 nuevos enclaves considerados fundamentales para entender la historia de la Tierra.

Este enclave no es solo un hermoso paisaje, sino un laboratorio natural excepcional para los geólogos.

Por su estructura tectónica compleja, el Manto del Esla es un manto de corrimiento o cabalgamiento, una estructura donde grandes masas de rocas antiguas se han desplazado y superpuesto a rocas más modernas debido a enormes fuerzas tectónicas (el choque de placas). Esto resulta en una aparente "inversión" del orden lógico de las capas geológicas, un enigma crucial para comprender la formación de la Cordillera Cantábrica.

Por el registro palezoico completo, ofrece una de las sucesiones de rocas paleozoicas (de hace unos 541 a 252 millones de años) más completas de la zona, con un registro que comienza en el Cámbrico Inferior.

El enclave de Valdoré, dentro del municipio de Crémenes, es especialmente relevante. En la conocida como "semiventana tectónica de Valdoré", cerca del cementerio, es posible observar con gran calidad el cabalgamiento basal del manto, es decir, el contacto entre las rocas que se deslizaron por encima (El Manto del Esla) y las que quedaron por debajo.

También en los yacimientos arqueológicos, pues la región alberga valiosos yacimientos paleontológicos con fósiles que han sido claves para datar y comprender la paleogeografía de esta unidad estructural.

El Manto del Esla en Valdoré es un lugar de valor científico muy alto que cuenta de forma visible una parte fundamental de la historia profunda de nuestro planeta y de la dinámica de la corteza terrestre.