Familiares de los seis mineros fallecidos en el Pozo Emilio tras tres años esperando la sentencia: "Nos están tomando el pelo"

Familiares de los mineros muertos en el Pozo Emilio en 2013 esta mañana a las puertas de los juzgados de LeónÁNGELOPEZ

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Familiares de los seis mineros fallecidos en el accidente del Pozo Emilio en 2013 han protagonizado esta mañana un acto de protesta a las puertas de los juzgados de León. Allí, una decena de personas han mostrado varias pancartas exigiendo una respuesta ante la falta de sentencia del juicio, celebrado hace tres años.

"Justicia y reparación" rezaba una de las pancartas o "12 años del accidente y tres años sin sentencia".

El padre de uno de los mineros muertos en el accidente aseguró que "nos están tomando el pelo. No sabemos nada de la sentencia y tampoco nadie nos cuenta nada. Es una vergüenza".

Pidió también explicaciones a la presidenta del TSJ de Castilla y León, Ana del Ser, y afirmó que "la investigación y todo lo demás fue una chapuza porque allí no de investigó nada, ni siquiera se precintó la zona".

Acusó a la Junta de Castilla y León de "mover todos los hilos" y se preguntó "por qué, si todos los fallecidos estaba afiliados a algún sindicato, no hay aquí ningún sindicalista protestando?".

Quiso también dejar claro que seguirán peleando por arrojar luz al caso: "mientras viva, voy a seguir peleando y cuando me muera lo haré desde el infierno"