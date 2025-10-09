León recibe más de cinco millones de euros de la Junta para paliar los daños de los incendios

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión total de 8.753.500 euros para distintas medidas en las zonas afectadas este verano por los incendios, de ellos las partidas más importantes para actuaciones hidrológico-forestales en municipios de León y Zamora, con 5 millones, y otros 2 millones para abastecimiento de alimento y agua para los ganaderos.

En el primer caso, se ha aprobado una inversión total de 4.920.000 euros destinada a la contratación de actuaciones hidrológico-forestales en los terrenos afectados por los incendios forestales de Anllares (1.140.000 euros), de Yeres (2.350.000 euros) y de Fasgar-Igüeña (930.000 euros), todos ellos en la provincia de León, y de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón (500.000 euros) en Zamora.

Consecuencia de estos incendios los terrenos afectados, además de la pérdida intrínseca del valor ecológico y/o económico del sistema forestal, se ven privados de la función protectora de la vegetación, lo que supone el desencadenamiento o aceleración de procesos de erosión y la afección de balances hidrológicos. Asimismo, existe el riesgo de proliferación de plagas forestales de escolítidos perforadores, siendo necesario acudir a la contratación de emergencia para hacer frente a estos riesgos.

La segunda partida, en cuanto a volumen, es la que 2 millones dirigida a la ampliación del crédito destinado a sufragar los gastos derivados del abastecimiento de alimento y agua a los ganaderos afectados por los incendios, pasando de los 500.000 euros iniciales a la nueva partida.

Este montante ha servido para que el Gobierno autonómico, a través de la encomienda realizada a Tragsa, suministre casi 8 millones de kilogramos de comida y 240.000 litros de agua a más de 600 ganaderos y apicultores de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, beneficiando a 60.000 cabezas de ganado y 14.700 colmenas.

También están en marcha las ayudas destinadas a la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios; las dirigidas a sufragar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena; las promovidas para que los agricultores, ganaderos o apicultores afectados puedan reconstruir las instalaciones dañadas; o las puestas en marcha para que los municipios muestren su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

Junto a todas ellas, la Junta ha aprobado ayudas mínimas de 5.500 euros para 637 agricultores y ganaderos afectados por los incendios por un montante global de 3,47 millones.

Ayudas a autónomos y pymes

El Consejo de Gobierno ha informado favorablemente también la solicitud de 41 nuevas ayudas (34 en León, 1 en Salamanca y 6 en la provincia de Zamora) por valor de 225.500 euros a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y Pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales en el verano de 2025.

Con la aprobación de este séptimo bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 324 solicitudes, de autónomos y pymes por valor de 1.782.000 euros, tras la aprobación de los Consejos de Gobierno de las seis semanas precedentes.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.

Dentro igualmente de las ayudas tras los últimos incendios, se ha dado luz verde a la concesión directa de 293 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud.

Esta medida, a la que se han destinado ya 721.000 euros para un total de 1.442 familias está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

La ayuda se concederá en alguno de estos tres supuestos: unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León, y unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Villamontán de la Valduerna

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado dos ayudas directas por un importe global de más de 16.000 euros para los ayuntamientos de Las Navas del Marqués (Ávila) y Villamontán de la Valduerna (León), municipios cuyas infraestructuras o equipamientos vinculados a sus servicios públicos municipales de carácter general se vieron afectados a causa de los incendios de este verano.

En concreto, el municipio abulense de Las Navas del Marqués recibirá más de 9.900 euros para la sustitución del alumbrado público en la Estación Depuradora de Aguas Residuales Barrio de la Estación, donde se instalarán nuevas luminarias de tecnología led para sustituir un total de 20 puntos de luz.

Por otro lado, Villamontán de la Valduerna recibirá casi 6.300 euros para llevar a cabo diferentes trabajos, como la reposición del tejado dañado en la piscina municipal o la instalación de alumbrado público en varias fachadas. Además, el municipio podrá sustituir una decena de mangueras de extinción de incendios, y reparar o sustituir varios tramos y bocas del sistema de riego.

Las Médulas

El Consejo de Gobierno ha autorizado asimismo a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la concesión de una subvención directa de 716.600 euros al Ayuntamiento de Borrenes, en León, destinada a financiar la restauración de los accesos y entorno del Mirador de Orellán, así como la recuperación de la edificación de acceso a la Galería subterránea de Orellán en el parque arqueológico de Las Médulas, con el objetivo de garantizar la recuperación integral de este enclave afectado por un incendio forestal, del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Las intervenciones propuestas tienen un carácter de urgencia, derivado de los daños ocasionados por el incendio forestal de Yeres ocurrido en el mes de agosto, que afectó de manera directa a infraestructuras, elementos naturales y bienes patrimoniales de este enclave Patrimonio Mundial y que provocó la destrucción parcial o total de diversas infraestructuras vinculadas al uso público del espacio, entre ellas el Mirador de Orellán, el vial de acceso, el aparcamiento y la caseta de entrada a la Galería subterránea de Orellán.

La intervención en el Mirador de Orellán que está llevando a cabo la Junta ha permitido que se reanude la visita pública al lugar desde este pasado fin de semana. La actuación que va a acometer el Ayuntamiento contempla la restauración de los accesos mediante la retirada de vegetación quemada, la estabilización de taludes y la rehabilitación del pavimento. Estas acciones se complementan con la limpieza de cunetas, la instalación de drenajes sostenibles y la plantación lineal de arbolado autóctono, con el objetivo de mitigar los efectos de la erosión, recuperar la biodiversidad y reforzar la integración paisajística. Asimismo, se prevé la reparación del aparcamiento, incluyendo el repavimentado y la señalización horizontal, para restituir su funcionalidad y mejorar la experiencia de los usuarios.