La Junta insiste en avisar al 112 ante avistamientos de oso pardo en Laciana y Alto Sil

La Junta de Castilla y León ha insistido este jueves en la importancia de avisar al servicio Emergencias Sanitarias 1-1-2 ante avistamientos de Oso Pardo en las comarcas leonesas de Laciana y Alto Sil.

El mensaje lo ha lanzado el delegado territorial en León, Eduardo Diego, junto al jefe de servicio de Medio Ambiente, Jesús Méndez, durante la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Villablino con el alcalde, Mario Rivas; agentes de la Patrulla Oso, así como con presidentes de las juntas vecinales de Caboalles y Villaseca.

El encuentro ha servido para analizar los recientes avistamientos de oso pardo en entornos urbanos de estas comarcas y para reforzar las medidas de seguridad puestas en marcha.

Está reunión viene precedida de otra celebrada el día anterior con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la que se abordaron las actuaciones de seguimiento y prevención desarrolladas en la comarca.

Durante la reunión se ha destacado la importancia de la especie para el ecosistema y la necesidad de garantizar la seguridad de la población.

Desde 2021, la Junta de Castilla y León ha capturado y monitorizado con GPS a treinta y un ejemplares de oso pardo en la comarca, y durante la presente han sido geolocalizados ocho ejemplares.

Este verano se han instalado veinte trampas en la zona del Alto Sil para facilitar la captura segura y continuar con el programa de seguimiento.

Junto a estas acciones se han desarrollado medidas preventivas para proteger tanto a la fauna como a los vecinos, entre ellas la instalación de cubrecontenedores en zonas prioritarias de Laciana y Alto Sil, que se extenderán al resto de municipios en las próximas semanas y la cesión temporal de quince pastores eléctricos a vecinos y ganaderos.

Campaña de concienciación

En la reunión también se ha propuesto llevar a cabo una campaña de concienciación mediante infografías y cartelería, recordando la importancia de avisar al 112 ante cualquier avistamiento y de adoptar un comportamiento seguro.

Además, el Ayuntamiento de Villablino aprobará un bando municipal informativo de sensibilización, que detalle estas recomendaciones y promueva una actitud respetuosa y responsable hacia la fauna silvestre.

Con el fin de mantener una comunicación fluida entre las juntas vecinales, el ayuntamiento y la patrulla oso se abrirá un canal de comunicación para agilizar las intervenciones que se precisen.

La Junta ha recordado que el oso pardo es un animal salvaje cuya conducta no puede preverse completamente, pero recalca que su presencia aporta importantes beneficios al ecosistema y a la biodiversidad de la comarca.

Por ello, ha solicitado la colaboración de la población para dar avisos tempranos ante cualquier encuentro, evitando que los ejemplares se acostumbren a acercarse a entornos urbanos.