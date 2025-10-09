El Concurso de Pesca abre la Semana Internacional de la Trucha en León con 41 participantes nacionales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, como inicio del programa de actividades Destino Pesca Castilla y León – LVII Semana Internacional de la Trucha de León 2025, ha organizado recientemente el concurso de pesca, en formato open individual, con el objetivo de difundir los valores ambientales y la riqueza de los ríos en cuanto a trucha común y, especialmente, dar visibilidad al impacto del turismo de pesca en las actividades socioeconómicas de los territorios rurales.

Los cotos de Villarroquel y Sardonedo, junto con los Escenarios Deportivo Sociales de Villanueva de Carrizo y Santa Marina del Rey, ofrecieron más de 600 truchas capturadas (solo se consideran puntuables las que están por encima de 19 cm de longitud). Estos datos confirman la excelente salud del río Órbigo, reflejada en la variedad de tamaños: desde los 22 cm de la talla mínima puntuable hasta los 50 cm de la mayor trucha registrada.

El formato de pesca en esta ocasión ha sido el de pesca-control (mientras un pescador prueba suerte con su caña, otro participante actúa de control supervisando el cumplimiento de las bases y midiendo y anotando las capturas en las plicas), bajo el control de jueces acreditados por la Federación Española de Pesca y Casting. Las categorías en las que se agruparon los pescadores fueron dos: por un lado, pesca a sedal pesado o cola de rata (pesca a mosca) y, por otra parte, pesca a la leonesa (mosca ahogada), como fomento del acervo y tradición de esta modalidad tan arraigada.

En Pesca a Sedal Pesado (mosca), el vencedor fue Rubén Santos Becerro; el segundo puesto fue para Álvaro Álvarez Blanco; y la tercera posición, para Juan Carlos Castro Aller.

En la modalidad de pesca a la leonesa, el ganador fue Juan Carlos Díez Quiñones; el segundo lugar, para Luis Félix Fuertes Villanueva; y en tercera posición, Luis Álvarez Castro. La Semana Internacional de la Trucha mantiene, como en ediciones anteriores, esta técnica —la más antigua de España— en la que las moscas artificiales se elaboran con plumas de gallo de León.

La entrega de premios tendrá lugar el sábado 18 de octubre, a las 19:00 horas, en el Museo Diocesano de la Semana Santa de León, dentro del espacio expositivo de la Feria Destino Pesca Castilla y León.

Más información: www.destinopesca.es