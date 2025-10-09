Diario de León

El Primer Premio de la Lotería aterriza en Cistierna

El segundo, el 91133, también fue a parar a la provincia leonesa

Calle Manuel Echevarría en la villa de Cistierna donde se harán mejoras.CAMPOS

María Martínez Peña

El primer premio de la Lotería Nacional sonrió este jueves a la localidad de Cistierna (León), con un premio de 300.000 euros al número, gracias al 76348, compartido con otras 11 provincias.

El segundo, el 91133, también fue a parar a la provincia leonesa, en este caso a Fuentes Nuevas, donde los propietarios de los décimos con este número percibirán 60.000 euros al billete.los reintegros correspondieron a los números 5, 7 y 8.

