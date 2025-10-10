Investigado por la Guardia Civil tras conducir a 261 km/h con seis pasajeros, cuatro de ellos menores

La autovía A-231, uno de los puntos donde se registró el paso del vehículo.DL

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Cantabria investiga a un hombre de 28 años, vecino de Santander, que supuestamente condujo a 261 kilómetros por hora con seis personas más en su turismo, cuatro de ellas menores de edad, mientras realizaba un viaje entre la capital cántabra y León.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, la investigación comenzó a primeros de septiembre, tras ver dos videos subidos a las redes sociales en los que un vehículo circulaba entre 244 y 261 kilómetros por hora.

En el vehículo (de cinco plazas) viajaban siete personas: dos en los asientos delanteros (conductor y copiloto) y cinco en los traseros, sin hacer uso del cinturón de seguridad.

El sector de Trafico de Cantabria, en colaboración con su homólogo en Castilla y León, determinó que los vídeos se habían grabado en la A-67, a la altura de Calahorra de Boedo (Palencia), y en la A-231, a su paso por la localidad leonesa de El Burgo Ranero.

También se determinó que estos hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando el vehículo circulaba desde Santander a León.

Una vez identificada la matrícula del vehículo y a su conductor, en fechas recientes se han instruido diligencias en calidad de investigado al presunto responsable de estos hechos.

El hombre puede enfrentarse a una pena de prisión de tres a seis meses y la privación del permiso de conducción de uno a cuatro años por el supuesto delito de exceso de velocidad, o de prisión de seis meses a dos años y la privación de permiso de conducción de uno a seis años por el delito de conducción temeraria.