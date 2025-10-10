Seguridad Minera avaló extraer 60.000 toneladas de Cerredo

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

El jefe de Sección de Seguridad Minera, Alberto Quirino, encargado del informe técnico que sustentó la concesión del permiso para el proyecto de investigación complementaria en la mina de Cerredo, ha indicado este viernes que no le pareció extraño que la empresa solicitara extraer 60.000 toneladas de carbón, ya que indicaba que estaba destinado, entre otros usos, a realizar una «prueba industrial para carbón siderúrgico». Quirino, que también es inspector de la mina y miembro de la Comisión de Seguridad Minera, ha comparecido este viernes en la comisión parlamentaria que investiga el accidente del pasado día 31 de marzo, en el que fallecieron cinco mineros de León.

Durante su intervención ha explicado que no le pareció extraño que la empresa solicitara extraer 60.000 toneladas en el marco de un proyecto de investigación, ya que se trataba de una prueba industrial para carbón siderúrgico en un horno alto, que consume una gran cantidad de carbón, al menos tanta como acero produce, ha indicado.

En esta línea, ha señalado que si se quiere hacer una muestra en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar) valen "cinco kilos" pero si lo que se desea es hacer una prueba industrial para la industria siderúrgica tiene que ser una muestra a una "escala grande" y, en todo caso, acorde a los volúmenes que se manejan en dicha industria.

Según ha explicado, sus conclusiones cuando leyó el proyecto técnico de la empresa Blue Solving para extraer "carbón grafitable, grafito sintético y carbón siderúrgico" de la mina fueron que la compañía iba "en serio" en su intención de poner en marcha el plan.

Además, el proyecto venía avalado por una resolución definitiva de concesión de subvenciones del Instituto para la Transición Justa (ITJ) y con un informe del Incar que afirmaba que el material obtenido en Cerredo ofrecía "buenos resultados para carbón grafitable y siderúrgico".

Quirino ha dicho que uno de los usos que se pretendía dar al carbón extraído era la fabricación de "briquetas de grafito" y, en una de las últimas visitas que realizó a la mina, le enseñaron parte de los equipos sin montar de la supuesta "planta de briquetas" que la empresa tenía pensado construir, lo que reforzó su idea de la seriedad del proyecto.

En este punto, ha recordado que la Unión Europea ha designado el grafito y el carbón de coque como minerales estratégico y necesario, respectivamente, con el objetivo de promover su extracción, por lo que no le extrañó que la empresa quisiera desarrollar ese proyecto en una mina que tenía decretado el cierre.

"Clarísima voluntad de ocultamiento"

Aunque ha reconocido que hubo una "clarísima voluntad de ocultamiento", el jefe de la Sección de Seguridad Minera ha asegurado que, más allá de su actuación en el accidente de 2022, nunca vio indicios de que se estuviera extrayendo carbón durante las visitas que realizó a la mina en calidad de inspector, y que en septiembre del 2024 accedió al piso tercero y allí no se estaban realizando labores de extracción.

Fue a raíz de aquel accidente, en el que falleció un trabajador y al que acudió como inspector de la mina, cuando supo de la relación familiar entre los titulares de Blue Solving, Combayl y las empresas que previamente habían explotado la instalación minera, puesto que se lo dijo el empresario minero Jesús Rodríguez Morán cuando le tomó declaración.

Retraso del expediente por el accidente de 2022

Respecto a ese siniestro, ha justificado que el expediente de investigación por explotación ilegal de carbón relacionado con el mismo se retrasara durante meses, ya que según ha afirmado no se pudo abrir hasta que se cerró el que se había abierto por el camión accidentado, que fue el que causó el fallecido.

En dicha investigación, el jefe de la Sección de Seguridad Minera ha dicho que dieron por válido el informe del Incar que determinó que lo que se encontró en el vehículo era antracita de alto grado que probablemente había sido extraída en la zona.

Por otro lado, tal y como afirmó el jefe del Servicio de Minas, Santiago Berjano, en su comparecencia de ayer, Vázquez ha asegurado que no le consta, en su experiencia previa, que el juzgado encargado de la investigación de un accidente minero prescindiera del testimonio de los peritos del Servicio de Minas, tal y como ha sucedido con el accidente de la mina de Cerredo.

Supresión del Servicio de Seguridad Minera e introducción de SITE

Sobre la conversión del Servicio de Seguridad Minera en sección en el año 2019, ha afirmado que no notó "mucha diferencia" porque el número de técnicos disponibles para inspección "casi eran los mismos", pero ha indicado que sí que "afectó bastante" la implantación del Sistema Integral de Tramitación Electrónica (SITE).

Según ha afirmado, aunque es una herramienta "extraordinaria", el SITE incrementó "mucho" el trabajo de los técnicos, porque se les "adjudicaron tareas administrativas que no hacían" sin que se incrementara su número.