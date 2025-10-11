La Guardia Civil rescata a dos montañeros enriscados en los Picos de Europa

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha rescatado a dos personas, una mujer de 47 años y un hombre de 52, que se encontraban realizando una ruta por el pico denominado Torre Salinas, en Posada de Valdeón, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, han informado este sábado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Poco antes de las 21.00 horas de este viernes, el servicio de emergencias 112 recibió un aviso que comunicaba que ambos se encontraban enriscados en ese pico.

Hasta el lugar se trasladó el Grupo Especial de Intervención en Montaña (GREIM), con base en Sabero (León), en helicóptero de la Guardia Civil de la XII Zona de Castilla y León, quienes, una vez en la zona, dejaron a los especialistas y se retiraron del lugar debido a la poca visibilidad.

Los especialistas localizaron a estas personas en buen estado y les ayudaron a descender, con gran dificultad debido a la orografía y a la entrada de la noche.

Para el descenso fue necesario montar rápeles durante la bajada y fueron acompañados hasta la localidad de Fuente De (Cantabria).

El rescate finalizó en torno a las dos de la madrugada de este sábado. EFE

