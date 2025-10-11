Dos heridos tras volcar un turismo en Valencia de Don Juan

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un hombre y una mujer resultaron heridos en la tarde de este sábado después de que el turismo en el que viajaban volcase en el kilómetro 25 de la carretera LE-512 a su paso por Valencia de Don Juan (León) y quedasen atrapados en su interior.

El suceso ocurrió a las 15.22 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias de Sacyl.