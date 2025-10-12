Sosas de Laciana revive la tradición en su Feria de la Manteiga

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Sosas De Laciana Creado: Actualizado:

La pedanía lacianiega de Sosas acogió ayer su tradicional Fiesta de la Manteiga, organizada por la gerente de la Lechería Popular, Angélica Fernández, y la Junta Vecinal de Sosas, con la que se pretende rememorar el trabajo que se realizaba tras recoger la leche y llevarla a la lechería hidraúlica del pueblo, La Popular, y ahí convertirla en exquisita mantequilla.

El programa comenzó a las 12.00 horas con una actividad para todos los públicos, la realización de un collage en tela, para continuar con el baile vermú y una muestra del folklore leonés.

Los asistentes pudieron degustar de una comida de hermandad y tras ello, actuaciones musicales durante toda la tarde. Por la noche, la fiesta continuó con una 'folk sessión', cena y música en directo. Durante todo el día, los artesanos también mostraron sus productos.