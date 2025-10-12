Sosas de Laciana revive la tradición en su Feria de la Manteiga
La pedanía lacianiega de Sosas acogió ayer su tradicional Fiesta de la Manteiga, organizada por la gerente de la Lechería Popular, Angélica Fernández, y la Junta Vecinal de Sosas, con la que se pretende rememorar el trabajo que se realizaba tras recoger la leche y llevarla a la lechería hidraúlica del pueblo, La Popular, y ahí convertirla en exquisita mantequilla.
El programa comenzó a las 12.00 horas con una actividad para todos los públicos, la realización de un collage en tela, para continuar con el baile vermú y una muestra del folklore leonés.
Los asistentes pudieron degustar de una comida de hermandad y tras ello, actuaciones musicales durante toda la tarde. Por la noche, la fiesta continuó con una 'folk sessión', cena y música en directo. Durante todo el día, los artesanos también mostraron sus productos.