Niños y niñas protagonizan la jornada micológica de Puebla de Lillo

El Ayuntamiento de Pueblade Lillo, en colaboración con la Junta de Castilla y León, la Junta Vecinal de Puebla de Lillo, la asociación micológica Alto Porma, el CRA de Puebla de Lillo y Patrimonio Natural, celebra este fin de semana las XVII jornadas micológicas en las que destaca la participación de muchos niños que se interesan por conocer los distintos hongos.

El especialista en micología Juan Antonio Sánchez habló sobre la influencia de los incendios en los hongos, los cuales desaparecen, aunque a largo plazo se regeneran perfectamente. «Si el incendio no es muy grande nunca afecta a las raíces del árbol. Pero si afecta a las raíces los hongos tratan de pervivir y por ello adoptan en el suelo una fase como larvada y cuando el árbol ya tienen raíces se vuelve asociar. Es un método que tienen los hongos de sobrevivir a los incendios». explicó. En la zona de pino tardan más de 25 años y en otros ecosistemas de bosques, entre cinco o seis años.

Para hoy domingo está prevista una nueva salida de campo guiada, interpretativa y formativa a los hayedos, robledales, pastizales y bosques de ribera como colofón a estas jornadas.