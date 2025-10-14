Joaquín S. Torné: "Hay que abordar el problema de la despoblación desde el optimismo"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director del Diario de León, Joaquín S. Torné, ha dado la bienvenida al VII Congreso sobre Despoblación que, bajo el lema 'Tomar conciencia, reflexionar, dar respuesta...', se desarrollará este martes y miércoles en el Club de Prensa del Diario de León.

Torné ha destacado el compromiso continuado del medio, señalando que pocos organismos han alcanzado esta edición para estudiar el "reto demográfico", que amenaza el estilo de vida de gran parte de la población y el territorio.

El director ha alertado de que el fenómeno es especialmente grave en comunidades como Castilla y León, no solo como una amenaza social, sino para el mantenimiento de estructuras básicas en sectores económicos vitales como el primario, el turismo o el patrimonio natural y arquitectónico. Torné abordó la situación de León, indicando que la provincia "casi dobla" la cifra de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado considerada como riesgo de despoblación, por lo que instó a abordar el futuro complejo—marcado por el envejecimiento y la falta de oportunidades para los jóvenes— "desde el optimismo" y no desde la ignorancia.

El congreso, que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León y Caja Rural, reunirá a casi 40 ponentes en dos días. Torné ha hecho hincapié en la necesidad de que los debates se realicen "desde la honestidad" y "alejados de enfrentamientos ideológicos", ya que la despoblación "no entiende de planteamientos de partido". Los expertos abordarán cuestiones clave como la atención sanitaria, el acceso a servicios básicos, el ocio y la empleabilidad.

El director de Diario de León ha propuesto cuatro reflexiones centrales para el debate. La primera subraya que solo una industrialización controlada permitirá afrontar el reto. La segunda exige combinar el cuidado del medioambiente y el patrimonio natural con la creación de las infraestructuras necesarias para instalar industrias y evitar el éxodo de jóvenes. En tercer lugar, Torné ha llamado a alejarse de "falsos ecologismos" y acercarse al sentido común, recordando que "sin empleo no hay herramientas para una lucha tan desigual". Finalmente, instó a los parlamentos a concienciarse de la necesidad de inversiones y evitar "jugar con materias tan sensibles" como las vidas de los habitantes de territorios en problemas para obtener votos.

Torné ha concluido reafirmando que la misión de Diario de León es "la generación de debate" y servir a la sociedad leonesa. El periódico se compromete a trasladar las aportaciones de los intervinientes, buscando siempre la verdad y asumiendo que el problema de la despoblación en León interesará al resto del mundo, especialmente a la "vieja Europa", al ser un desafío global.