Rentabilidad social, inversiones y adecuación de impuestos, la receta contra la despoblación

La rentabilidad social, para no invertir al dictado del Ibex 35, la adecuación de los impuestos y una política de subvenciones adecuada es la fórmula que proponen los pequeños municipios para acabar con la despoblación.

David Marcello, alcalde de San Emiliano, Vicente Álvarez, alcalde de Villaquilambre y Alejandro Calvo, concejal de Urbanismo y Servicios Generales del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, han protagonizado la puesta en común respecto a la importancia de las comunicaciones y el transporte, moderada por Pilar Infiesta, redactora de la sección de León de Diario de León.

Para el regidor de Villaquilambre el transporte "es un derecho fundamental. Necesitamos un transporte eficiente, con tren de Fevev a León para los más de 20.000 habitantes".

No se puede "estar sin licitar las nuevas líneas de autobús". Las concesiones de Buscyl "son de agradecer pero insuficientes", dijo Álvarez. "Hay 20.000 personas que necesitan una solución".

La supresión de los pasos sin barreras facilitará la conexión con León y el acceso al centro de salud. "Pero también tenemos problemas con las carreteras y somos el tránsito de la Montaña Central por la LE-311. Hemos municipalizado el tramo de la Nacional que va por el Ayuntamiento que son ocho kilómetros".

La falta de cobertura digital "no es solo cosa de la montaña, nosotros también lo sufrimos. Nos están engañando". Y otro meló abierto: "Llegar al centro de León en coche es casi imposible", aseguró el alcalde. "Necesitamos que el tren llegue a la estación de Matallana, lo demás es nada. Todos venimos a comprar y a divertirnos en León".

"Ojalá el ministro atienda a León. Ahora ya es ministro de todos, no solo de Valladolid. Haga caso a León", pidió. Robledo, Villanueva, Castro y Canalejas requieren fibra "porque el teletrabajo está a la orden del día", explicó el alcalde.

Las licencias en Villaquilambre tardaban hasta dos años. "Ahora hemos mejorado". También es difícil "encontrar alquileres asequibles, solo hay que construir".

La Ronda Norte tiene tres años por delante "porque no nos queda más remedio. Desde UPL ya presentamos modificaciones para descongestionar el norte de León y conectar con la montaña", dijo el alcalde.

La clave son "las infraestructuras,, se busca calidad de vida, no es fácil vivir en el pueblo. Hay que prestar ayudas o quitar impuestos para que la economía sea potente", propone el alcalde de Villaquilambre.

Para San Emiliano se hace urgente "la comunicación digital. Sin Internet estamos muertos. No se puede fijar población sin cobertura y sin la supresión del peaje de la AP-66. Babia sufre especialmente esa rémora. Aznar nos hizo la puñeta en el 2000 y no somos una tierra reivindicativa, así que nos queda para largo. Mi apoyo para Asturias", dijo Marcello.

Buscyl "nos ha concedido una línea solo. Necesitamos la carretera de La Cubilla y llegar a nuestro pueblo en condiciones dignas", señaló Marcello.

"Estamos acostumbrados a que las inversiones sean para zonas grandes y nosotros somos pequeños. Llevamos muchos años vaciado la montaña y ahora es complicado. Habrá que cerrar los pueblos y se invertirá en las capitales. Si queremos mantener los pueblos hay que invertir. Llevamos 20 años esperando y ahora es el momento".

"Necesitamos el acceso al puerto de La Cubilla, es crucial". La apertura del puente de San Juan de Dios "también es necesaria para Babia. Más transporte a la demanda sería una solución".

Los servicios "no pueden ser cuestión de rentabilidad". Y en vivienda "somos una zona tensionada, no hay alquileres en San Emiliano. Tardamos poco en dar licencias pero no tenemos secretarios municipales y se necesita experiencia".

"Hay que pagar impuestos vivas en León, en San Emiliano o en Torrestío. Eliminar la fiscalidad no es la solución", dijo Marcello. "La Ronda Norte también nos viene muy bien a San Emiliano". El desarrollo multiactivo en la solución. Ha bajado mucho la ganadería y hay que dar valor añadido al producto. Hace falta un centro de transformación. La gente que vive en el pueblo necesita salarios dignos, no es verdad que sea barato vivir en el pueblo".

San Andrés tiene además del reto del soterramiento, el de "la conexión con la N-120 y un transporte de autobús eficiente. La comunicación con León es fundamental", explicó Calvo.

"Nuestros ciudadanos ven pasar autobuses llenos en Buscyl y tendríamos que recuperar el Bus Buho. Hacen falta más frecuencias. La movilidad y la seguridad son fundamentales. Hemos creado un espacio de resto en Azorín y Gran Capitán para hacer barrios más amables". La LE-441 exige "una reforma urgente porque nos llegan muchas quejas".

Adif "tiene que mandarnos la aportación necesaria para el soterramiento. Creemos en el tren, es el más demandado después de la carretera, pero hay que cuidar esa cicatriz de Trobajo. Que Óscar Puente se acuerde alguna vez de la Región Leonesa. Hay soluciones técnicas para el soterramiento, no podemos esperar otros 40 años. No es fácil pero no es imposible. Por aritmética, prefieren otras zonas pero nosotros tenemos necesidades".

La apertura del puente de San Juan de Dios "sigue esperando una solución técnica. Toca esperar", reconoció el concejal. Puente "debería de acordarse más de la Región Leonesa" y por eso "las mesas por León no traen inversiones y lo que aquí hace falta es dinero".

El 5G no ha llegado a San Andrés "porque hace falta un plan de mínimos· Que todos seamos iguales exige inversiones y no preferencias".

Las licencias de obras están saliendo en seis meses "porque hay un alto empuje privado". La Ronda Norte encalla en San Andrés "y es lamentable caracolear por Pinilla por falta de conexión externa".

La rentabilidad social es la receta contra la despoblación para Calvo. "Hay que ser solidarios más allá del Ibex 35".