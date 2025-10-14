Incertidumbre fiscal y exceso de burocracia frenan en seco a los pequeños municipios

Gestionar el desarrollo de los pueblos es algo tan directo como atender a las necesidades inmediatas de los ciudadanos. Sería, es, una verdad irrebatible, hasta que con la burocracia hemos topado. Los pequeños ayuntamientos estuvieron representados en la segunda de las mesas redondas de VII Congreso Diario de León Sobre Despoblación por Enrique Busto, alcalde de Hospital de Órbigo; Jorge García, alcalde de Congosto, y David González, alcalde de Villaquejida. Pilar Infiesta, periodista de Diario de León, propuso respuestas a los retos contra la despoblación, la dinamización económica y las relaciones con administraciones superiores. El resultado unánime fue que los ayuntamientos pequeños detectan las necesidades pero la burocracia impide la puesta en marca de medidas eficaces.

Respecto al planteamiento general del desarrollo rural, Jorge García, alcalde de Congosto, indicó que "un primer objetivo es mantener el empleo tradicional y conjugar todos los factores de empleabilidad. Nosotros nos propusimos fomentar el emprendimiento turístico y dar un paso adelante", afirma en ese sentido. Y sirve de primeras medidas compartidas que culminarían también consenso entre todos los municipios de atraer población a través de ayudas en cuanto a la natalidad, los servicios, ofrecer esas facilidades, en definitiva, incluso para hacer atractivo optar por estos pueblos como lugar de residencia para los jóvenes.

Y también en definitiva, explicó Enrique Busto, alcalde de Hospital de Órbigo, además de los proyectos que se pongan en marcha, "más que aumentar los nichos, mantenerlos. Estamos en un lugar privilegiado, cerca del polígono de Villadangos. Hay gente trabajando. El tema turístico es importante pero no es todo el año. Son seis meses. El relevo generacional no existe, Mantener lo que se tiene es importantísimo. Y esos nichos que existen, hay que potenciarlos. Trabajar en esas zonas privilegiadas que tenemos", resaltó. A preguntas de Pilar Infiesta acerca de qué le recomendaría a un adolescente de 16 años que dudara entre quedarse o irse del pueblo, Busto fue tajante, como en otras tantas respuestas: "Esa pregunta tiene una respuesta muy fácil. Quédate en el pueblo", aseveró.

Sirvió de hilo para que David González, alcalde de Villaquejida, se mostrará en la misma sintonía, argumentando que "estamos a 35 minutos, Estamos bien comunicados. Villaquejida está bien ubicada y con carreteras en buen estado. Lo que necesitamos es actividad económica. El sector primario es clave. Necesitamos una concentración de regadíos. La gente se plantea hacer grandes inversiones pero si el producto no vale lo que tiene que valer genera pérdidas. Siempre pedimos a otras administraciones colaboración", enumeró. ¿Y a ese chaval de 16 años? Yo le digo que se quede en el pueblo. El camino fácil es irse. Hemos hecho modificaciones urbanísticas para dotar suelo de vivienda", dijo.

En términos generales, los tres municipios son suficientemente representativos de lo que pasa en los pueblos en la provincia y tendrían como diagnóstico el tener que enfrentarse a la incertidumbre de la fiscalidad y el exceso de burocracia como grandes frenos a sus actividades. Otra cosa sería el empeño en desarrollar proyectos, mantener la esencia de los pueblos y su identidad. "No pretender ser ciudades, pero sí tener sus servicios", como apunto la moderadora Pilar Infiesta. Aunque, también se explicó en sus diferentes intervenciones que ese exceso de legislación les lleva a situaciones tan inexplicables como tener más de un millón de euros en remanentes y no poder gastarlos en necesidades inmediatas por esa legislación. Casos reales en los tres municipios, según sus alcaldes.

Jorge García también añadió que "hay que dotar de servicios a los ciudadanos. Y tenemos que dar las facilidades para que eso se cumpla. El viceconsejero habló de una fiscalidad rural, y eso sería importante", advirtió, lo que conecta directamente con esa fiscalidad general que para estos municipios se plantea en desventaja en cuanto a margen de maniobra si se compara con los ayuntamientos grandes. García indicó que "hay medidas para poner en marcha. Y necesitamos liberalizar suelo para construir más. Una persona que quiera vivir en Congosto lo tiene complicado. Hay pocas posibilidades de crecer urbanísticamente. A través de esas fiscalidades se podría llegar a que se promoviera empleo y al que quiera, arriesgarse a crear su propio negocio. Si a los autónomos nos anuncian que se va a apretar un poco más en el recibo, en los pueblos se aprecia más", remarcó, además de insistir en la necesidad de que se den esas ventajas fiscales.

Para Enrique Busto, "en la zona nuestra no nos afecta tanto la despoblación porque estamos bien comunicados. Somos la 'no comarca'. De Carrizo a Villarejo, 17.000 personas. La más grande de Castilla y León. Lo que no hay es natalidad. La despoblación no se arregla si no se toman medidas de verdad. Los ayuntamientos tienen mucho dinero pero no nos lo dejan gastar. Controlarlo, sí, pero que se gaste en despoblación, inversión. Muchos pueblos tiene más de un millón de euros. Hoy miras y prácticamente ninguno tiene deudas. Los grandes pueden endeudarse, gastar... los pequeños no nos dejan. Ya está bien de legislar sobre los pueblos". "En Villaquejida tenemos el mismo problema. Hoy todos los pueblos tenemos dinero pero no nos lo dejan gastar. Los alcaldes que hemos sido prudentes cuando llega el momento de poder hacer la inversión no se puede", afirmó David González.

La legislación y su burocracia son dos grandes caballos de batalla, y lo peor, insalvables. En este sentido, Jorge Garcíad dijo que "es una crítica no política si no en cuanto a la legislación. Todos los ayuntamientos tenemos los planes provinciales, hay normativa que te impide dar el desarrollo a esos fondos de manera eficiente. Y hay otro problema: a cada Ayuntamiento se le da un dinero pero no revierte en las pequeñas empresas. La ley de contratos no es igual para un grande que para un pequeño. Yo, a la gente que tengo en construcción o pequeños negocios, no les puedo dar obra porque no tienen la calificación".

Con todos, los pueblos siguen siendo atractivos y aumentando ese interés para muchos ciudadanos. En Villaquejida, un pequeño coworking confirma ese interés. A Congosto no llega la Transición Justa pero si lo hiciera el nombre del proyecto ganaría en sentido. Hospital, pese a su lugar estratégico ve limitado su desarrollo en infraestructuras. Cada municipio tiene su idiosincrasia. Pero todos coinciden en un problema: "Estamos rendidos ante la burocracia". Lo dijo Enrique Busto en un sentir compartido.