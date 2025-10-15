La ULE une a 18 grupos de investigación en la lucha contra los incendios forestales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) ha puesto en marcha ULEgif Gestión Integral de Incendios Forestales, un grupo de trabajo multidisciplinar surgido como respuesta directa y proactiva a la virulencia de los incendios forestales que azotaron la provincia de León este verano, con el objetivo de aplicar el conocimiento, la investigación y la colaboración al servicio de la prevención, gestión y reconstrucción del territorio.

ULEgif está conformado por la unión de 18 grupos de investigación y más de un centenar de investigadores de la ULE. Su propósito es abordar las causas y consecuencias de los incendios desde una perspectiva integral, que no se limite a la reacción inmediata, sino que incorpore la prevención, el conocimiento científico y la recuperación a largo plazo.

El grupo abarca una amplia gama de disciplinas, incluyendo ecología, ingeniería forestal y agronómica, producción animal, salud pública y psicológica, educación ambiental, antropología social, economía aplicada, geografía, física de la atmósfera e ingeniería industrial. La rectora de la ULE, Nuria González, destacó que esta diversidad refleja "el compromiso de la Universidad de León de aplicar la ciencia y la investigación a los problemas reales" y de acompañar a la sociedad en la recuperación y prevención de futuras emergencias.

El proyecto se gestó inmediatamente después de la emergencia, reuniendo a expertos con el objetivo común de "aportar soluciones reales y duraderas a un problema complejo que exige una mirada integral". Una de las metas esenciales es que el conocimiento científico y técnico generado sirva como base para la toma de decisiones políticas y la orientación de estrategias de gestión forestal. En este sentido, se ha anunciado una reunión en noviembre con el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santoja, como primer contacto para canalizar los resultados del grupo hacia la acción institucional.

Líneas de Actuación y Planificación del Futuro

Las líneas de actuación de ULEgif son amplias, cubriendo desde la prevención y educación ambiental, pasando por la extinción y restauración de ecosistemas, hasta el asesoramiento técnico e institucional y el acompañamiento psicosocial a las comunidades afectadas. El vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, subrayó la importancia de planificar el paisaje del futuro, reducir el riesgo mediante la gestión sostenible de la biomasa y fomentar una "auténtica cultura del fuego" que lo entienda como un fenómeno natural. También enfatizó la necesidad de reforzar la bioeconomía rural y el papel esencial de quienes viven y cuidan los entornos naturales.

El Incendio como Síntoma y la Importancia de la Prevención

Investigadoras de ULEgif coincidieron en la necesidad de cambiar el enfoque. Elena Marcos (Ecología Aplicada y Teledetección - GEAT) insistió en que los incendios son un proceso con el que hay que convivir y que requieren gestión basada en el conocimiento, destacando la relevancia de la divulgación y la educación ambiental. Por su parte, Flor Álvarez Taboada (DRACONES) señaló que los incendios son un "síntoma de un problema más profundo" vinculado al abandono del medio rural y la falta de gestión forestal. La solución, a su juicio, pasa por trascender la extinción y promover una gestión activa del paisaje que reduzca la propagación y refuerce la autoprotección de las comunidades.

La primera jornada de trabajo de ULEgif sobre el terreno se llevará a cabo este viernes, 17 de octubre, en Boca de Huérgano, a la que seguirá otra a principios de noviembre en Páramo del Sil. Estas acciones responden a una demanda directa de los municipios más castigados, demostrando la voluntad del grupo de ponerse "al servicio de la sociedad y de las administraciones".