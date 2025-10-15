Santa María del Páramo inaugura la exposición de pintura “Paisajes del Páramo Leonés”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado viernes tuvo lugar la inauguración de la exposición de pintura “Paisajes del Páramo Leonés” de la artista Teresa Paz “La Paramesa”, una inauguración que contó con la presencia del concejal de cultura Omar Sabaria Ordás, y un gran número de asistentes que se acercaron a visitarla y disfrutaron de una exposición repleta de color y luz.

La muestra cuenta con un total de 29 obras expuestas en la Sala de Exposiciones Oscar García Prieto de la localidad paramesa.

Teresa de Paz Galván nació en Zambroncinos del Páramo, afirma la artista que, aunque su lugar de residencia ha sido Gijón siempre ha llevado el Páramo Leonés en su corazón y en sus obras.

Comenzó a pintar a los 40 años con un grupo de amigas y así fue introduciéndose en este mundo artístico y practicando distintas técnicas. Lo que comenzó como una afición, pronto se convirtió en la actividad que llena su vida y a través de la cual plasma sus recuerdos y vivencias en su tierra natal.

La técnica que utiliza es óleo, con trazos gruesos para conseguir dar relieve y textura a sus paisajes, mezclando en ocasiones con serrín o arena.

Desde 1985 son varias las exposiciones de pintura que ha realizado, tanto colectivas como individuales, primero en Asturias y luego en León, en esta ocasión podremos disfrutar su obra hasta el próximo domingo 26 de octubre en horario de martes a sábado de 19hs a 21hs y domingos de 12hs a 21hs.