Dos personas heridas por arma blanca en una agresión en Pola de Gordón
Los heridos fueron trasladados al Hospital de León. La Guardia Civil investiga las causas del suceso
Dos hombres de 52 y 54 años han resultado heridos por arma blanca tras una agresión ocurrida en la calle Capitán Lozano, en Pola de Gordón (León), según ha informado el Centro de Emergencias Castilla y León 112.
El incidente, comunicado mediante una llamada al 112, movilizó de inmediato a la Guardia Civil (COS) de León y a los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazaron al lugar una UVI móvil, un equipo médico de Pola de Gordón y dos ambulancias de soporte vital básico.
Los heridos fueron atendidos en el lugar por el personal sanitario y trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León, uno en ambulancia de soporte vital básico acompañado por un médico y el otro en UVI móvil. Las autoridades investigan las circunstancias del suceso.