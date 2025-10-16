Dos personas heridas por arma blanca en una agresión en Pola de Gordón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos hombres de 52 y 54 años han resultado heridos por arma blanca tras una agresión ocurrida en la calle Capitán Lozano, en Pola de Gordón (León), según ha informado el Centro de Emergencias Castilla y León 112.

El incidente, comunicado mediante una llamada al 112, movilizó de inmediato a la Guardia Civil (COS) de León y a los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazaron al lugar una UVI móvil, un equipo médico de Pola de Gordón y dos ambulancias de soporte vital básico.

Los heridos fueron atendidos en el lugar por el personal sanitario y trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León, uno en ambulancia de soporte vital básico acompañado por un médico y el otro en UVI móvil. Las autoridades investigan las circunstancias del suceso.