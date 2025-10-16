La Guardia Civil detiene a un hombre de 72 años por robar material de riego en dos comarcas de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Equipo Roca de la Comandancia de León, durante la fase de explotación de la Operación “Kruzcalo”, detuvo a un hombre de 72 años, como presunto autor de un delito de hurto continuado de material de riego de varias explotaciones agrícolas de las Comarcas de Los Oteros y de Sahagún.

En el transcurso de las pesquisas se pudo constatar que el detenido, tras acceder a las fincas de las víctimas, todas ellas emplazadas en zonas aisladas y con un sistema de riego por aspersión, sustraía las cruces de distribución del agua del mismo.

En cada finca solía sustraer entre 8 y 14 cruces tras manipularlas, habiendo detectado un total de 23 agricultores afectados, con un total aproximado de unas 120 cruces, valorando todo ello en unos 15.000 euros.

Posteriormente y dentro del marco de las investigaciones, parte del material sustraído fue recuperado en una chatarrería del alfoz de León.

Diligencias instruidas, detenido y efectos recuperados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de León.

Esta actuación se enmarca dentro del “Plan contra las sustracciones agrícolas y ganaderas” que la Comandancia de la Guardia Civil de León mantiene activo para perseguir este tipo concreto de delitos en la provincia.