La Guardia Civil detiene a un hombre de 72 años por robar material de riego en dos comarcas de León
Se han visto afectados un total de 23 agricultores, con unas 120 cruces de riego sustraídas, valoradas en unos 15.000 euros
El Equipo Roca de la Comandancia de León, durante la fase de explotación de la Operación “Kruzcalo”, detuvo a un hombre de 72 años, como presunto autor de un delito de hurto continuado de material de riego de varias explotaciones agrícolas de las Comarcas de Los Oteros y de Sahagún.
En el transcurso de las pesquisas se pudo constatar que el detenido, tras acceder a las fincas de las víctimas, todas ellas emplazadas en zonas aisladas y con un sistema de riego por aspersión, sustraía las cruces de distribución del agua del mismo.
En cada finca solía sustraer entre 8 y 14 cruces tras manipularlas, habiendo detectado un total de 23 agricultores afectados, con un total aproximado de unas 120 cruces, valorando todo ello en unos 15.000 euros.
Posteriormente y dentro del marco de las investigaciones, parte del material sustraído fue recuperado en una chatarrería del alfoz de León.
Diligencias instruidas, detenido y efectos recuperados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de León.
Esta actuación se enmarca dentro del “Plan contra las sustracciones agrícolas y ganaderas” que la Comandancia de la Guardia Civil de León mantiene activo para perseguir este tipo concreto de delitos en la provincia.