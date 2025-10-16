Convocan una facendera este sábado para actuar la zona quemada de Pinilla de la Valdería

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Tierras Quemadas de La Bañeza y Comarca, nacida a raíz de los devastadores incendios del pasado verano que calcinaron 31.000 hectáreas en el suroeste de León (Valle del Jamuz, la Valdería y la Valduerna), convoca su primera gran acción de voluntariado. Este sábado 18 de octubre se celebrará una «facendera» (trabajo comunitario) en el río Eria, a la altura de Pinilla de la Valdería, con el objetivo de iniciar la reconstrucción y defensa del territorio. Para participar en esta jornada es imprescindible la inscripción previa.

Esta primera intervención se centrará en la protección urgente de los recursos hídricos. Los voluntarios trabajarán en la limpieza del cauce del río y, crucialmente, en la colocación de un acolchado de paja en el terreno circundante. Esta medida busca evitar que las cenizas y sedimentos arrastrados por las lluvias contaminen las aguas del Eria, un riesgo severo tras los incendios.

Un numeroso grupo de voluntarios de la Fundación para el Fomento del Desarrollo y la Integración se desplazará a la comarca para participar activamente en las labores de restauración, reforzando la dimensión social y solidaria de este esfuerzo. Para el registro de voluntarios se puede contactar en el tfno 625 15 32 43.