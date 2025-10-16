UPL mirará “con lupa” los cumplimientos de los compromisos adquiridos por el Óscar Puente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

UPL estará “muy pendiente” y mirará “con lupa” el cumplimiento de los compromisos que ha adquirido el ministro de Transportes, Óscar Puente durante la reunión que esta mañana ha celebrado en Madrid con el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente de la institución provincial, el leonesista Roberto Aller, ya que la formación “no está satisfecha con la voluntad del Ministerio para resolver los problemas que tiene León”.

Durante este encuentro se han tratado diversos temas, como la posibilidad de que el aeropuerto de León se convierta en una terminal de carga, la vuelta de los trenes Feve hasta el centro de la ciudad, o la plataforma intermodal de Torneros- Grulleros, entre otros. Para la Unión del Pueblo Leonés, “el resultado de este encuentro se aleja bastante de nuestras expectativas, a pesar de que se hayan conseguido arrancar compromisos como la presencia en el aeropuerto de la directora general de AENA para valorar las posibilidades del aeródromo leonés como terminal de carga, o una reunión técnica con los alcaldes afectados por la falta del tren de Feve”.

Además, desde la formación leonesista apuntan a que “creemos que debe existir un mayor esfuerzo por parte del Gobierno Central para concretar proyectos para León”. Afirman, además, que “ya no estamos en un momento en que podamos llevar a cabo actos de fe, por lo que exigimos, tanto al ministro como a los socialistas leoneses, a que todo lo que ha salido hoy de ese encuentro sea una realidad a corto plazo; ni nosotros ni los leoneses podemos esperar para conseguir que la provincia continúe consolidando un desarrollo estable que se traduzca en un impulso económico y social que redunde en la calidad de vida de todos vecinos”.