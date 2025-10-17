Las ovejas vuelven a cruzar la Puerta del Sol con un tributo a Suso Garzón

Jesús Garzón Heydt (1946-2023) será recordado este sábado en la Institución Libre de Enseñanza, en un acto homenaje que precede al paso de los rebaños por la Puerta del Sol de Madrid para reivindicar la vigencia de la trashumancia a pie.

El presidente de la ILE, José García-Velasco y Guillermina Garzón Heydt, hermana del naturalista cántabro, abren el homenaje que servirá de marco para presentar el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, que se celebra en 2026, de la mano de Francesca Passetti, de la Fundación Trashumancia y Naturaleza.

El manifiesto por las vías pecuarias y la trashumancia reclamará que las autoridades gubernamentales y, especialmente las autonómicas, se ocupen de preservar estos caminos milenarios por los que han surcado las ovejas desde los tiempos del Real Concejo de la Mesta. Asimismo, se hará hincapié en ll valor ambiental, territorial, económico y social de la trashumancia como una forma equilibrada de alimentación de las ganaderías extensivas ovinas.

En este acto, que comienza a las 18.00 horas en la sede de la ILE (Paseo General Martínez Campos, 14), se proyectará el documental ‘Trashumantes. Suso & Eliseo. Dos arrieros, dos hemisferios, una misma causa’, con la presencia de su director, Tato Moreno, y Eliseo Parada, co-protagonista.

La Fundación Trashumancia y Naturaleza, creada en 2009 por Suso Garzón, organiza la 32ª Fiesta de la Trashumancia, que retoma la tradición tras el lapsus de 2024. Los rebaños de ovejas y cabras salen a las 9 de la mañana de los rediles de la Casa de Campo. A las 11 entrarán por la plaza Mayor a la Puerta del Sol y las 12 estarán frente al Ayuntamiento de Madrid.