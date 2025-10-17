A prisión el hombre de 48 años por el apuñalamiento de dos varones en La Pola de Gordón

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Un varón de 48 años de edad, con numerosos antecedentes policiales y judiciales, ingresó en prisión por orden de la Autoridad Judicial acusado de doble delito de homicidio en grado tentativa por la supuesta autoría del apuñalamiento a otros dos varones de 52 y 54 años de edad ocurrido durante la madrugada de ayer en la localidad leonesa de La Pola de Gordón.

Una vez que la Guardia Civil tuvo conocimiento del suceso y gracias a la rápida actuación de la patrulla de seguridad ciudadana de La Pola de Gordón, se pudo detener al varón esta persona instantes después de cometerse la agresión e intervenir el arma blanca con la que causó graves lesiones a los dos heridos, que fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León se hizo cargo de la investigación y la instrucción de las diligencias, mientras que la Autoridad Judicial decretó su ingreso en prisión.