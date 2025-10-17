Barbón subraya que al exigir la supresión del peaje del Huerna cumple con su "obligación"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha afirmado que su participación en la manifestación convocada este viernes en Oviedo para exigir la supresión del peaje de la AP-66 (Huerna), que une Asturias y la provincia de León, responde a su obligación como jefe del Ejecutivo asturiano.

En un mensaje difundido en las redes sociales, Barbón ha recordado que la decisión de prorrogar el peaje fue de un Gobierno del PP presidido por Aznar y del que formaba parte Álvarez-Cascos, "una prórroga que era injusta pero que, además, según la Comisión Europea, fue ilegal".

A este respecto, ha apuntado que ha sido ese dictamen de la Comisión Europea -en respuesta a una denuncia del ex secretario general de Podemos Asturies Daniel Ripa, ha recordado- "el que lo cambia todo".

"Se nos exigió como Gobierno de Asturias que diéramos voz a las demandas de la gente y que afrontáramos una respuesta social", ha dicho en referencia a una manifestación convocada por casi 30 organizaciones, pero también "política, administrativa y jurídica".

"En mi toma de posesión dije que un gobernante vale lo que vale su palabra y yo empeño la mía con Asturias. Si dejara de cumplir con ello, si dejara de defender los intereses de Asturias, estaría traicionando la confianza mayoritaria de los cientos de miles de asturianos y asturianas que votaron PSOE en las elecciones autonómicas y me apoyaron como presidente. Y fallaría, además, al pueblo asturiano, al que prometí servir desde la Presidencia", ha expuesto Barbón.

Tras recordar que lleva militando en el PSOE desde los 17 años, ha incidido en que a lo largo de su vida ha participado "en cientos de manifestaciones", desde las primeras movilizaciones en contra de los recortes de finales de los años noventa, las movilizaciones en defensa de las cuencas mineras o contra la guerra de Iraq" y "las más recientes, para defender los derechos de las mujeres o contra el terrorismo machista".

"Dicen -los de siempre- que son cuentos. No, no son cuentos, son cuentas: los millones de euros que hemos tenido que pagar los asturianos y asturianas desde el 2021 por decisión de quienes prorrogaron de forma injusta e ilegal este peaje", ha remarcado Barbón tras insistir en que aún está esperando a que pidan "perdón" los responsables de "semejante tropelía".